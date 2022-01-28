«Путин пренебрежительно относится к украинскому руководству, и его можно понять», — сказал политолог.
Он пояснил, что это вызвано националистическими настроениями на Украине, которые фактически основаны на вражде с Россией.
«В обозримом будущем разрешить российско-украинские противоречия не удастся. Но если удастся снизить напряженность, то это будет колоссальным прорывом», — резюмировал он.
На прошлой неделе стало известно, что Эрдоган приглашает президентов России и Украины провести переговоры, чтобы обсудить возникшие между странами противоречия. Турецкий лидер даже выступил с инициативой организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз».
В Кремле сообщили, что предложение турецкой стороны пока не обсуждалось официально, но Москва приветствует любые усилия, направленные на урегулирование ситуации вокруг Украины.