На границе Таджикистана и Киргизии вечером 27 января возобновились столкновения. Об этом сообщило Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики

Казахстан уже был. Эксперт о том, что начнется в Узбекистане и Таджикистане в ближайшее время © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В Бишкеке обвинили таджикскую сторону в нарушении режима прекращения огня. Душанбе в свою очередь заявил, что зафиксировал полеты беспилотных летательных аппаратов, нарушающих воздушное пространство страны.

В результате конфликта пострадали около 17 человек. По информации больницы Исфары, ранения получили 13 таджикистанцев, из них 11 военнослужащих, один военный находится в тяжелом состоянии. В то же время с киргизской стороны — четверо пострадавших. Жертвой столкновения также стал житель таджикистанского села Ходжаи-Аало.

Позже погранслужба Киргизии сообщила, что Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе. В пресс-службе ведомства отметили, что по итогам переговоров были достигнуты договоренности о прекращении огня, об отводе стянутых к границе дополнительных сил и средств, об открытии движения по автодороге Баткен-Исфана. Кроме того, было решено организовать совместные патрули из сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана в приграничных районах с целью недопущения конфликтов.