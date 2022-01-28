Кравчук отметил, что с тревогой и «щемящим сердцем» следит за новостями о возможном вторжении на Украину.
«Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!» — написал экс-президент.
Леонид Кравчук был президентом Украины 1991 по 1994 год. С июля 2020 он занимал пост председателя контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В июне 2021 года перенес операцию на сердце, после которой находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.