По информации источника в правительстве Украины, переговоры прошли не хорошо и были не конструктивными.
Лидеры стран разошлись во мнениях относительно российской угрозы, к тому же, Байден предупредил Зеленского о неготовности США поставлять на Украину высокотехнологичные вооружения и перебрасывать туда свои войска.
Американский президент заявил, что в адрес РФ превентивные санкции они вводить не планируют, а по поводу вступления Украины в НАТО не намечается никакого прогресса.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США начали поставку нового пакета военной помощи Украине, который включает летальные и нелетальные средства. В последние дни на Украину отправили три партии военной помощи весом почти в 300 тонн.