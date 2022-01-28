Где Зеленский? Почему Байден не нашел времени на звонок президенту Украины
Где Зеленский? Почему Байден не нашел времени на звонок президенту Украины
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По его словам, во время разговора они с Байденом обсудили дипломатические усилия по деэскалации ситуации и согласовали совместные действия.

Также в ходе беседы была затронута тема финансовой поддержки Украины со стороны США, отметил украинский лидер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что Байден не рассчитывает в ходе разговора с Зеленским объявлять о каких-либо конкретных шагах по ситуации вокруг Украины. По ее словам, это скорее звонок, чтобы «сверить часы».