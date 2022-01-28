Президент Украины Владимир Зеленский поздно вечером 27 января в своем Twitter раскрыл содержание телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом

Где Зеленский? Почему Байден не нашел времени на звонок президенту Украины © president.gov.ua

Также в ходе беседы была затронута тема финансовой поддержки Украины со стороны США, отметил украинский лидер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что Байден не рассчитывает в ходе разговора с Зеленским объявлять о каких-либо конкретных шагах по ситуации вокруг Украины. По ее словам, это скорее звонок, чтобы «сверить часы».