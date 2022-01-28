По его словам, во время разговора они с Байденом обсудили дипломатические усилия по деэскалации ситуации и согласовали совместные действия.
Также в ходе беседы была затронута тема финансовой поддержки Украины со стороны США, отметил украинский лидер.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что Байден не рассчитывает в ходе разговора с Зеленским объявлять о каких-либо конкретных шагах по ситуации вокруг Украины. По ее словам, это скорее звонок, чтобы «сверить часы».
Had a long phone conversation with @POTUS. Discussed recent diplomatic efforts on de-escalation and agreed on joint actions for the future. Thanked President @JoeBiden for the ongoing military assistance. Possibilities for financial support to Ukraine were also discussed. pic.twitter.com/pAsQLYAuig— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2022