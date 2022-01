Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Национальной гвардией страны. Соответствующие указы опубликовали 27 января на сайте главы государства

Трагедия в Днепре: командующий Нацгвардии Украины подал в отставку © REUTERS, Press Service of the National Police of Ukraine/Handout Николая Балана, который до этого подал в отставку. Другим своим указом украинский президент назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Нацгвардией.

Накануне Балан подал в отставку после того, как в Днепре солдат срочной службы Артем Рябчук открыл стрельбу по своим сослуживцам в ночь на 27 января на территории завода «Южмаш», который охраняли бойцы Нацгвардии. Погибли четверо военнослужащих и одна сотрудница предприятия, еще пять человек ранены. Стрелок сбежал с оружием, но позже сдался полиции.

Сам Балан назвал свое решение морально правильным. Он подчеркнул, что «остается на службе Украине, но не на военной службе».