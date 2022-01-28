Возможности партизанской войны на Украине, пропагандируемые Западом, сильно преувеличены. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

Партизанская война на Украине — пропагандистский фантом, уверен эксперт. В США говорят, что превратят Украину в "новый Афганистан" или "Чечню" для России. Денис Пушилин: Киев стягивает силы и технику к границе с ДНР и ЛНР, готовятся провокации © РИА Новости, Евгений Одиноков

«Но нужно понимать, что чеченская кампания привела к умиротворению Чечни. Там находится лояльный России президент, а все, кто бегал с оружием в руках, давно лежат в земле. Даже если они превратят Юго-Восток в «Чечню», то это продлится ровно до тех пор, пока эта территория не будет взята под контроль, там появится лояльное правительство, а бандеровцев либо оттеснят за Днепр, либо физически ликвидируют», — сказал Рожин.

В случае гипотетической войны на Украине Запад планирует снабжать неонацистские украинские формирования, для того чтобы повышать издержки для России. Однако с военной точки зрения для России нет особой проблемы обеспечить контроль над существенной частью территории Украины, заключил эксперт.

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