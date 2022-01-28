Ранее первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак призвал власти России начать поставки оружия в ДНР и ЛНР для повышения обороноспособности республик перед лицом возможной агрессии со стороны Украины. Это в интервью Украина.ру прокомментировал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

Если цель заключается в открытой поставке вооружений, то её не сложно достигнуть, проводя поставки по линии Абхазии/Южной Осетии, утверждает эксперт. Донбасс потянулся в Россию из-за Зеленского - Мураев © president.gov.ua

«Андрей Турчак из «Единой России» прямо заявил, что надо рассмотреть вопрос открытой поставки вооружений на Донбасс в ответ на открытые поставки вооружений США на Украину. Я считаю, что этот вопрос давно созрел и перезрел, стесняться тут нечего. Поставки разведывательно-ударных беспилотников и поставки реактивных систем залпового огня вполне уместны», —

Россия может открыто использовать американскую риторику, что это сугубо оборонительные средства, и ей же обосновывать любые поставки вооружения, заключил эксперт.

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