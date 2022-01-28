Без прямого военного вмешательства остановить наступление украинских войск будет затруднительно, подчеркнул эксперт.
«Даже если сражение перейдет в позиционную фазу, так или иначе Донбасс понесет территориальные потери. А в условиях текущей линии фронта, потеря Тельманово, Докучаевска или Новоазовска по сути оставляет и от и без того от куцых республик одни огрызки…Не отреагировать на подобное наступление будет крайне затруднительно», — сказал Рожин.
Сегодняшнее информационное давление на Россию связано именно с тем, чтобы поставить Россию перед вилкой неприятных решений: либо Москва будет вынуждена "отдать" Донбасс, либо ей придётся вмешаться, и тогда будут введены все санкции, которыми России угрожают, заявил эксперт.
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