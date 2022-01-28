В Донбассе сообщили, что численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек. О том, как на эскалацию отреагирует Россия и народные республики, в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

Без прямого военного вмешательства остановить наступление украинских войск будет затруднительно, подчеркнул эксперт. «Единая Россия» обратилась к руководству РФ из-за ДНР и ЛНР © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«Даже если сражение перейдет в позиционную фазу, так или иначе Донбасс понесет территориальные потери. А в условиях текущей линии фронта, потеря Тельманово, Докучаевска или Новоазовска по сути оставляет и от и без того от куцых республик одни огрызки…Не отреагировать на подобное наступление будет крайне затруднительно», — сказал Рожин.

Сегодняшнее информационное давление на Россию связано именно с тем, чтобы поставить Россию перед вилкой неприятных решений: либо Москва будет вынуждена "отдать" Донбасс, либо ей придётся вмешаться, и тогда будут введены все санкции, которыми России угрожают, заявил эксперт.

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