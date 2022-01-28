Военнослужащие Донбасса должны сдерживать массированное наступление ВСУ до прибытия помощи, подчеркнул эксперт.
«Задача Донбасса как раз в этом и состоит, чтобы в кратчайшее время сдерживать наступление ВСУ, которое будет проходить в сопровождении специалистов и различных технических средств стран НАТО…Они направят своих советников и инструкторов, ЧВК, развернутые на Донбассе, офицеров спецслужб, которые координируют те или иные действия», — сказал Рожин.
Задача первого и второго армейских корпусов ДНР состоит в том, чтобы сдерживать наступление, чтобы в кратчайшие сроки было возможно подключение войск Южного военного округа для разгрома сил противника, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.