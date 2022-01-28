США через своего посла в Москве Джона Салливана и НАТО через посла России в Брюсселе передали в Москву свои ответы на российские предложения по стратстабильности и обеспечению своей безопасности. Это в интервью Украина.ру прокомментировал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

США стараются дать понять, что они нигде не уступят России и что российские требования для них неприемлемы. Однако американцы не хотят, чтобы их ответ выглядел как провокация, подчеркнул эксперт. Украина обстреляла Донбасс: ополчение ЛНР понесло потери © AP, Andriy Dubchak,file

«То есть ответ так или иначе будет в основном содержать слово «нет», что влечет за собой определенные последствия. Лавров прямо заявил, что если Россия не получит удовлетворяющие ее ответы, то она уже будет принимать другие действия, направленные на защиту своих национальных интересов», — сказал Рожин.

США стремятся выставить Россию агрессором информационно, но не хотят выглядеть стороной, которая сама этот кризис инициировала и подпитывает. Мы являемся свидетелями дипломатических манёвров относительно того, какую сторону в случае войны обвинят в её инициации. Вероятность войны при этом далеко не нулевая, заключил эксперт.

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