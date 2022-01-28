Командование ополчения ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий, что подтверждают наблюдатели ОБСЕ. В этих условиях важен высокий уровень морального духа военных ополчения. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава ДНР Денис Пушилин

Настроение в рядах Народной милиции ДНР высокое и боевое, подчеркнул Пушилин. Пушков ответил на вопрос о признании ДНР/ЛНР © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Сегодня подразделения Народной милиции — это эффективные, организованные, слаженно действующие части. Мы постоянно проводим тактико-строевые, тактико-огневые занятия, различные учения для личного состава, прорабатываем варианты развития событий, и всегда готовы адекватно ответить противнику», — сказал глава республики.

Кроме того, к оперативному реагированию готовы экстренные службы и профильные ведомства ДНР, добавил глава ДНР. Что касается настроения, нет мотивации выше, чем у тех, кто защищает свои землю, свои семьи и свои дома, заключил Пушилин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.