Настроение в рядах Народной милиции ДНР высокое и боевое, подчеркнул Пушилин.
«Сегодня подразделения Народной милиции — это эффективные, организованные, слаженно действующие части. Мы постоянно проводим тактико-строевые, тактико-огневые занятия, различные учения для личного состава, прорабатываем варианты развития событий, и всегда готовы адекватно ответить противнику», — сказал глава республики.
Кроме того, к оперативному реагированию готовы экстренные службы и профильные ведомства ДНР, добавил глава ДНР. Что касается настроения, нет мотивации выше, чем у тех, кто защищает свои землю, свои семьи и свои дома, заключил Пушилин.
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