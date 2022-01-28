На линии соприкосновения в Донбассе наблюдается стягивание сил и средств вооружённых формирований Украины. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

Ранее сообщалось, что командование ополчения ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий. Глава ДНР рассказал об агрессивности Украины © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Украинское командование размещает военную технику, в том числе бронетранспортеры, БМП, зенитные ракетные комплексы, разведывательно-дозорные машины, гаубицы вблизи жилых домов..Показательно также, что на территорию линии соприкосновения перебрасывают украинских военных, до этого прошедших подготовку у инструкторов из Великобритании», — сказал Пушилин.

Всё это происходит на фоне того, что в переговорном процессе по-прежнему наблюдается тупиковая ситуация, отметил глава республики.

В ДНР также сообщили, что со стороны ВСУ фиксируют усиление разведывательной деятельности с применением беспилотников, отмечена активная поставка различных боеприпасов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.