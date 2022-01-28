"План оккупации Украины Россией", опубликованный британскими спецслужбами - абсолютно нереалистичный и бессмысленный, уверен политолог Михаил Погребинский. Однако есть и другие способы остановки проекта "Украина-Анти-Россия", рассказал эксперт в интервью Украина.ру

Ясно, что существование на месте Украины «анти-России» неприемлемо для Российской Федерации. Если американцы и британцы поймут, что угрозы России — это не блеф, то они будут готовы к серьёзным переговорам, убеждён эксперт. «России нужно действовать»: Дробницкий призвал не ждать решений США © РИА Новости, Нина Зотина

«У меня есть свое решение. Я считаю, что отказ от «Украина — анти-Россия» может быть реализован не оккупацией Россией Украины, что теоретически, с точки зрения потенциала, возможно…Это могут сделать только американцы. И могут сделать только в том случае, если это будет договоренность с Москвой», — сказал Погребинский.

Только США имеют возможность остановить превращение Украины в «анти-Россию», так как имеют полный контроль над украинской властью и над той оппозицией, которая может сопротивляться отказу от плана «Анти-России», заключил эксперт.

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