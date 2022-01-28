Основная вина Бориса Ельцина состоит в том, что он сознательно разрушал СССР для того, чтобы прийти к власти. Не обращая ни на что внимания. Об этом рассказал экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Кедми о том, что есть у Китая, чего не хватает России © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Вина же Михаила Горбачева была в том, что он должен был сохранить избранную на законном основании власть, и управлять Советским Союзом, но ничего не сделал, пояснил Кедми.

Развод двух людей — это тоже процесс, который требует юридических формальностей и раздела имущества, но СССР развалили без попытки сохранить хотя бы какую-то возможность продолжать дальше развиваться или существовать, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.