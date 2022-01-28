«Ведь Назарбаев тогда пытался выяснить у Ельцина — что с ядерным оружием? Тот его чуть ли не послал. Он об этом не думал. То есть человек абсолютно не думал абсолютно ни о каких последствиях, ни о каком механизме, как это делать. Это спонтанно, за рюмочкой коньяка. Подумаешь, какой-то чиновник подсунул документ — ну, подпишем. Не продумав, не организовав, не просчитав ничего», — негодует эксперт.
Вина же Михаила Горбачева была в том, что он должен был сохранить избранную на законном основании власть, и управлять Советским Союзом, но ничего не сделал, пояснил Кедми.
Развод двух людей — это тоже процесс, который требует юридических формальностей и раздела имущества, но СССР развалили без попытки сохранить хотя бы какую-то возможность продолжать дальше развиваться или существовать, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.