Мураев, по словам Погребинского, — человек, претендующий на электорат юго-востока Украины, выгодный нынешним властям тем, что из-за него во второй тур президентских выборов не вышел главный оппозиционер — Юрий Бойко.
«Если бы не его позиция, то во второй бы тур вышел бы Бойко, которого сильно не хочет Ринат Ахметов. И вся поддержка финансовая, и все это деньги Рината Ахметова, я практически уверен в этом…Такой Порошенко и такой же точно Мураев, который своими тремя процентами не пустил Бойко во второй тур. Что значит оказаться во втором туре? Это означает легализация этого направления в украинской политике», — сказал Погребинский.
Для властей Украины было бы очень сложно сфабриковать уголовное дело против Бойко-участника второго тура президентских выборов и поместить его под домашний арест, заключил эксперт.
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