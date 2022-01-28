Евгений Мураев, недавно "назначенный" британскими спецслужбами "главой оккупационного правительства Украины" после "российского вторжения", является выгодной фигурой для киевских властей. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Михаил Погребинский

Мураев, по словам Погребинского, — человек, претендующий на электорат юго-востока Украины, выгодный нынешним властям тем, что из-за него во второй тур президентских выборов не вышел главный оппозиционер — Юрий Бойко. В чем на самом деле «провинился» Мураев. Кто кого использует в украинской политике © REUTERS, Vladislav Musienko

«Если бы не его позиция, то во второй бы тур вышел бы Бойко, которого сильно не хочет Ринат Ахметов. И вся поддержка финансовая, и все это деньги Рината Ахметова, я практически уверен в этом…Такой Порошенко и такой же точно Мураев, который своими тремя процентами не пустил Бойко во второй тур. Что значит оказаться во втором туре? Это означает легализация этого направления в украинской политике», — сказал Погребинский.

Для властей Украины было бы очень сложно сфабриковать уголовное дело против Бойко-участника второго тура президентских выборов и поместить его под домашний арест, заключил эксперт.

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