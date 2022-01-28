В результате пост президента РСФСР занял Ельцин, это привело к укреплению независимой позиции Российской Федерации, и с этого момента хода назад почти не было, пояснил эксперт.
«С этого момента хода назад почти не было. Если да, то только разрушить всё это силой. Потому что, если РФСР получает такое значение, почему другие республики нет? Это была последняя заслонка, которая была убрана», — подчеркнул Кедми.
Основная вина Бориса Ельцина состоит в том, что он сознательно разрушал страну для того, чтобы прийти к власти. Не обращая ни на что внимания, вина же Горбачева была в том, что он должен был сохранить избранную на законном основании власть, и управлять этой страной, но ничего не сделал, заключил собеседник издания.
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