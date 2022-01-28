Развал Советского Союза начался с того момента, которого всегда опасались в КПСС — с провозглашения независимости или, вернее, введения должности президента РСФСР. Об этом рассказал экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

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«С этого момента хода назад почти не было. Если да, то только разрушить всё это силой. Потому что, если РФСР получает такое значение, почему другие республики нет? Это была последняя заслонка, которая была убрана», — подчеркнул Кедми.

Основная вина Бориса Ельцина состоит в том, что он сознательно разрушал страну для того, чтобы прийти к власти. Не обращая ни на что внимания, вина же Горбачева была в том, что он должен был сохранить избранную на законном основании власть, и управлять этой страной, но ничего не сделал, заключил собеседник издания.

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