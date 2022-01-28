Министерство иностранных дел Великобритании обвинило Россию в подготовке оккупации Украины и опубликовало список нового правительства, которое РФ якобы назначит после того, как Украину захватит. Возглавить его, по мнению англичан, должен Евгений Мураев. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Михаил Погребинский

"Назначение" Мураева англичанами — это свидетельство о нарастающей панике, когда одна из сторон бросается во все крайние, невзирая на то, что есть в этом здравый смысл или нет, полагает эксперт. Погребинский: Мы стали свидетелями распада НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Кто принимает такие решения или должен запустить эту историю — мне трудно сказать. Но, честно говоря, мне не верится, что это нынешний руководитель ЦРУ. Не потому, что он озабочен деэскалацией (хотя это тоже, мне кажется), а потому что это бред….Такой список могут составить люди, которые совершенно не погружены в контекст украинских раскладов. Мураев как по мне — жалкое ничтожество, который сильно любит себя», — сказал Погребинский.

Мураев владеет единственным рычагом, претендуя на представительство интересов юго-востока страны, заключил Погребинский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.