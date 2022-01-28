Основная цель Ельцина заключалась в том, чтобы убрать Горбачева и занять его место, и именно с этой целью Ельцин был готов разрушить то, что называлось Советским Союзом, пояснил эксперт.
«Дальше Ельцин не думал, большим философом и стратегом он не был. Но если бы он был президентом СССР, он бы не дал никому развалить эту страну. И он не боялся крови, как он это доказал в 93-м году. То есть если он мог отдать приказ танкам стрелять по парламенту, то… У него не было бы никаких угрызений совести отдать приказ стрелять по толпе», — подчеркнул Кедми.
Развал Советского Союза начался с того момента, которого всегда опасались в КПСС — с провозглашения независимости или, вернее, введения должности президента РСФСР — которым стал Ельцин — и укрепления независимой позиции Российской Федерации. С этого момента хода назад почти не было, заключил собеседник издания.
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