Если бы на месте Михаила Горбачева оказался Борис Ельцин, Советский Союз бы не распался, он бы не дал этого сделать. Об этом рассказал экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

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«Дальше Ельцин не думал, большим философом и стратегом он не был. Но если бы он был президентом СССР, он бы не дал никому развалить эту страну. И он не боялся крови, как он это доказал в 93-м году. То есть если он мог отдать приказ танкам стрелять по парламенту, то… У него не было бы никаких угрызений совести отдать приказ стрелять по толпе», — подчеркнул Кедми.

Развал Советского Союза начался с того момента, которого всегда опасались в КПСС — с провозглашения независимости или, вернее, введения должности президента РСФСР — которым стал Ельцин — и укрепления независимой позиции Российской Федерации. С этого момента хода назад почти не было, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.