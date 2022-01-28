В Советском Союзе проводилась антисемитская политика в том смысле, что ограничивали еврейское население в различных областях жизни. Об этом рассказал экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

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«Я считал и до сих пор считаю, что самое естественное состояние для каждого человека — жить в государстве своего народа. Каждый решает это по-своему. То, что, в дополнение ко всему, были ограничения на евреев в области образования, или продвижения по службе, или в других областях — это был дополнительный фактор, но не основной, поскольку антисемитские явления в той или иной степени проявлялись почти во всех странах, даже в США — когда больше, когда меньше», — уточнил Кедми.

Собеседник издания не стал оценивать, насколько справедлив или не справедлив, нравственен или безнравственен был распад СССР, но с профессиональной точки зрения власть не могла удержаться при таких условиях, она была абсолютно развращена, безвольна, бессильна, безынициативна, и тогда любой случайный чиновник, как Бурбулис, мог крутить как угодно и как ему хотелось.

Полностью интервью можно прочитать здесь.