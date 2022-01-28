Россия может по-разному ответить на отказ США по предложениям коллективной безопасности, но Москва не раскроет карты. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты передали российской стороне официальный ответ на предложение РФ по гарантиям безопасности. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал неприемлемым требование отказаться от расширения Альянса, однако заявил, что готов обсуждать с Россией сокращение вооружений, включая ядерные. Корень проблем - в Вашингтоне: Дробницкий сказал, почему не могут договориться РФ и США © Нина Зотина

У России есть различные опции, связанные с ответом на отказ США. Россия не раскрывает карты, и именно поэтому американцы затягивают переговоры, полагает Рожин.

«Естественно, Россия заявляет, что последствия будут, но не конкретизирует их. Да, есть варианты поддержки или признания ЛДНР, размещения ракет на Кубе и Венесуэле и ряд других шагов, не обязательно они могут быть в военной сфере, которые будут направленны на создание прямых угроз позициям США в мире и самим США», — сказал Рожин.

Возможности для ответа Западу у России есть, как военные, так и невоенные. Поэтому в условиях, когда идет политический пинг-понг, Россия старается придерживать определенную часть угроз в размытом состоянии, заключил эксперт.

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