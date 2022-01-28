У казахстанской власти и элит, должно сложится понимание, почему они оказались на краю гибели. Но прямые механизмы вмешательства в эти вопросы не всегда продуктивны. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Понимаете, нельзя прожить жизнь за человека. Можно посоветовать ему, можно подсказать, можно помочь, но свою голову не приставишь. Я надеюсь на мудрость казахской элиты, и прежде всего, казахского народа, частью которой является любая элита — с плохими ли, хорошими людьми», — подчеркнул Мендкович.

Собеседник издания выразил надежду, что казахстанцы искренне любят свою Родину и переживают за судьбу своих родных и близких, чья жизнь оказались под угрозой в результате январских погромов, поэтому выводы будут сделаны и ошибки исправлены.

Полностью интервью можно прочитать здесь.