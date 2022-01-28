Вполне достаточно, если с критикой властей Казахстана в части социально-экономической, гуманитарной и внешней политики будут выступать журналисты и политологи, но это не должна делать российская власть, считает эксперт.
«Понимаете, нельзя прожить жизнь за человека. Можно посоветовать ему, можно подсказать, можно помочь, но свою голову не приставишь. Я надеюсь на мудрость казахской элиты, и прежде всего, казахского народа, частью которой является любая элита — с плохими ли, хорошими людьми», — подчеркнул Мендкович.
Собеседник издания выразил надежду, что казахстанцы искренне любят свою Родину и переживают за судьбу своих родных и близких, чья жизнь оказались под угрозой в результате январских погромов, поэтому выводы будут сделаны и ошибки исправлены.
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