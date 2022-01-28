Кроме того, в Казахстане есть определенный внутриполитический компромисс, есть институты, которые пользуются тем или иным доверием общества, перечислил эксперт.
«Что касается Украины — там по сути этого нет. Поэтому если сейчас на Украине произойдет крах режима, который держится во многом на американских штыках и американских долларах — на начальном этапе почти наверняка повторится ситуация Афганистана, когда на всех не будет хватать самолетов, чтобы сбежать из страны. Потом нужно ждать самых деструктивных процессов», — уверен Мендкович.
Россию ни в коем случае не радуют какие-то проблемы на своей границе, и необходимость решать их своими силами, но если территория Украины станет площадкой для прямой угрозы, прямой агрессии с ее стороны для России — придется защищаться, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.