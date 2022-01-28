Ситуация в Казахстане при всем негативе последних дней все равно лучше, чем на Украине. Там нет накопленного потенциала конфликта, и там все же есть государственные институты, пусть ослабленные американской агентурой, которую допускали во власть, рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Что касается Украины — там по сути этого нет. Поэтому если сейчас на Украине произойдет крах режима, который держится во многом на американских штыках и американских долларах — на начальном этапе почти наверняка повторится ситуация Афганистана, когда на всех не будет хватать самолетов, чтобы сбежать из страны. Потом нужно ждать самых деструктивных процессов», — уверен Мендкович.

Россию ни в коем случае не радуют какие-то проблемы на своей границе, и необходимость решать их своими силами, но если территория Украины станет площадкой для прямой угрозы, прямой агрессии с ее стороны для России — придется защищаться, заключил собеседник издания.

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