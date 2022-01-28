Глобальный конфликт России и Запада вокруг Украины продолжается, и в этих условиях судьба Донбасса остаётся подвешенной. Об этом в интервью Украина.ру рассказал российско-американский политолог Николай Злобин

Ранее первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак призвал власти России начать поставки оружия в ДНР и ЛНР для повышения обороноспособности республик перед лицом возможной агрессии со стороны Украины. В тот же день аналогичное заявление сделал лидер фракции «Единой России» в Государственной Думе Владимир Васильев. Эксперт: Донбасс готов дать отпор врагу © REUTERS, Alexander Ermochenko

«Я думаю, что Донбасс ожидает судьба территории висящей в воздухе. Россия будет пугать Запад возможным признанием Донбасса, но признавать его не будет. Украина — пугать Донбасс возможной военной операцией, но проводить её не будет. Я думаю, Донбасс останется в неопределённости ещё надолго, хотя, конечно, ситуация может измениться быстро», — сказал Злобин.

Собеседник издания добавил, что вопрос Украины — лишь часть требований России к Западу по вопросам безопасности. Шанс того, что Донбасс останется в неопределённости в обозримом будущем гораздо выше шанса на какие-то изменения, заключил эксперт.

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