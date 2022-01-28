Зависимость президента Украины Владимира Зеленского от игроков извне нельзя недооценивать, но и от решений украинского президента зависит многое в мире, где развернулся конфликт между Россией и НАТО. Об этом в интервью Украина.ру рассказал российско-американский политолог Николай Злобин

Запад в своих попытках сдержать Россию наказывает Украину. Украина сейчас находится между молотом и наковальней: за страну борются мировые игроки и президент Зеленский распиарен до предела. Из этой ситуации можно извлечь большую пользу, но можно и прогореть, подчеркнул эксперт. США хотят отказаться от ответственности за Украину – Лазарев © Facebook, Александр Лазарев

«Если немного вульгаризировать ситуацию, то можно сказать, что Владимир Зеленский сегодня является человеком, от которого зависит, как будет развиваться ситуация в мире. Он, если хотите, самый главный политик сегодняшнего момента. Любой его шаг усиливает или ослабляет одну из сторон. Приближает или отдаляет конфликт», — сказал Злобин.

Все забывают другую сторону медали — игроки извне зависят от действий Зеленского. Судьба Украины в значительной степени зависит от США и России, но и будущее США и России во многом зависит от Украины, заключил Злобин.

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