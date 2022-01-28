24 января США, Британия, Австралия и Германия объявили об эвакуации сотрудников посольств на Украине из-за растущего военного напряжения на границе с Россией. Это решение западных стран в интервью Украина.ру прокомментировал российско-американский политолог Николай Злобин

Эвакуацией дипломатов с Украины Запад осуществляет политику сдерживания в отношении России, утверждает эксперт. США отказались от санкций против Путина - СМИ © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Как можно сдержать потенциального агрессора? Полной демонстрацией того, что ты готов к его агрессии. Можно предпринимать кучу дипломатических усилий…но при этом Запад делает всё, чтобы подготовиться в агрессии. Как-то в России забыли, что не только она не верит Западу, но и Запад ни на секунду не верит Москве», — сказал Злобин.

Соединённые Штаты Америки, НАТО, европейские страны всерьёз готовятся к военному конфликту, надеясь, что эта подготовка остановит Россию. Злобин заявил, что обе стороны конфликта в этом вопросе стали заложниками собственной пропаганды.

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