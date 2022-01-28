Ранее неонацист Дмитрий Корчинский призывал формировать отряды добровольцев, которые будут отправлены в Казахстан для борьбы с правительственными войсками и силами ОДКБ.
Уже не раз были попытки терактов, в том числе, непосредственно, осуществляемых спеслужбами Украины на территории России, и сейчас было продекларировано желание перенести подобную практику на территорию Казахстана, отметил эксперт.
«Я думаю, это опять-таки повлияет на взаимоотношения Казахстана и Украины. Потому что фактически Украина была площадкой для агрессии против Казахстана, а теперь ее хотят использовать как базу для осуществления терактов против Казахстана. Я думаю, руководство страны сделает из этого выводы», — указал Мендкович.
Ситуация в Казахстане при всем негативе последних дней все же гораздо лучше, чем на Украине, потому что там нет накопленного большого потенциала конфликта и там все же есть государственные институты, пусть ослабленные американским вмешательством и американской агентурой, которую допускали во власть, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.