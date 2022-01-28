Группировка Мухтара Аблязова была одной из тех, кто оседлывал протест. Именно Аблязов и его люди создавали сеть интернет-площадок в социальных сетях, мессенджерах, которые использовались для координации протеста. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Мухтар Аблязов в интервью РИА Новости заявил, что разработал план смены власти в Казахстане, хочет быть премьером страны и намерен попросить помощи у Запада.

Эти площадки были привязаны к телефонным номерам сотрудников Аблязова, которые проживают в Киеве, более того, в прессе появились данные, что эти люди были связаны с СБУ, и сам Аблязов тоже был связан с силовыми структурами Украины, через своих адвокатов, которые какое-то время работали там, пояснил эксперт.

«Поэтому можно сказать, что Киев использовался в данном кризисе как площадка для модерирования, для администрирования акций протеста», — указал Мендкович.

Это не означает, что Аблязов единолично и полностью контролировал протест, но он готовился к нему, и он наравне с другими, названными мной организациями, пытался придать ему не социальный, а политический контекст. Так, чтобы отрабатывать требования своих американских заказчиков, заключил собеседник издания.

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