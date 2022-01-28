После массовых беспорядков и после многочисленных забастовок прошлого года Казахстану очень сложно будет получить какие-то инвестиции на коммерческой основе. Об этом рассказал глава «Евразийского аналитического клуба» Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Это должно означать пересмотр политических приоритетов, отказ от так называемой многовекторности и переход к более реалистичной внешней политике, основанной на четком понимании, кто друг, кто враг. Кто оказался рядом и помог в трудную минуту, а кто пытался прикончить», — подчеркнул Мендкович.

Не надо ставить крест на будущем казахстанской государственности, потому что у нее есть самое главное богатство любой страны — это народ. Умные, талантливые, работящие люди, которых в Казахстане миллионы, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.