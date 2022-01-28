Вне страны очень многие считают, что экономика Казахстана и политическая система — в глубоком кризисе, поэтому для дальнейшего развития Казахстану потребуется помощь и сотрудничество с евразийскими союзниками, считает эксперт.
«Это должно означать пересмотр политических приоритетов, отказ от так называемой многовекторности и переход к более реалистичной внешней политике, основанной на четком понимании, кто друг, кто враг. Кто оказался рядом и помог в трудную минуту, а кто пытался прикончить», — подчеркнул Мендкович.
Не надо ставить крест на будущем казахстанской государственности, потому что у нее есть самое главное богатство любой страны — это народ. Умные, талантливые, работящие люди, которых в Казахстане миллионы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.