«Сегодня киевские боевики с позиций 30-й бригады в районе населенного пункта Троицкое, выполняя преступный приказ комбрига [Александра] Зиневича, открыли огонь из СПГ (станкового противотанкового гранатомета — ред.) и крупнокалиберных пулеметов в направлении населенного пункта Веселогоровка. С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите Республики, погиб наш военнослужащий. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сказал Мазейкин.
Представитель ЛНР также сообщил, что Народная милиция открыла ответный огонь. Информация о возможных потерях украинской стороны устанавливается.
В республике отметили, что это стало первым нарушением перемирия Украиной за последние 10 дней.
Ранее в ЛНР заявили, что Вооруженные силы Украины могут начать наступление на народные республики в ближайшие дни, когда на передовую должен прибыть главком украинской армии Валерий Залужный.