После десяти дней тишины украинская армия начала обстреливать территорию Луганской народной республики, в результате чего погиб один военнослужащий Народной милиции. Ополченцы открыли ответный огонь. Об этом 27 января сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Александр Мазейкин, пишет Луганский информцентр

«Сегодня киевские боевики с позиций 30-й бригады в районе населенного пункта Троицкое, выполняя преступный приказ комбрига [Александра] Зиневича, открыли огонь из СПГ (станкового противотанкового гранатомета — ред.) и крупнокалиберных пулеметов в направлении населенного пункта Веселогоровка. С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите Республики, погиб наш военнослужащий. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сказал Мазейкин.

Денис Пушилин: Киев стягивает силы и технику к границе с ДНР и ЛНР, готовятся провокации © РИА Новости, Евгений Одиноков

В республике отметили, что это стало первым нарушением перемирия Украиной за последние 10 дней.

Ранее в ЛНР заявили, что Вооруженные силы Украины могут начать наступление на народные республики в ближайшие дни, когда на передовую должен прибыть главком украинской армии Валерий Залужный.