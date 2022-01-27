Командущий Национальной гвардии Украины Николай Балан заявил, что подает в отставку после событий в Днепре, где срочник расстрелял пять человек. Об этом он заявил 27 января на брифинге, который транслировали местные СМИ

В ночь на 27 января в Днепре солдат срочной службы Нацгвардии Артем Рябчук, осуществляющий охрану завода Южмаш, расстрелял своих сослуживцев и скрылся в неизвестном направлении. Погибли пять человек, в том числе гражданская служащая предприятия. Еще несколько человек получили ранения. Позднее стрелок сдался полиции. Одним из мотивов произошедшего называют неуставные отношения. Бойня на Южмаше: солдат-срочник мог быть диверсантом, считают в Раде © МВД Украины

«С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнения с должности командующего Нацгвардии», — сказал Балан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы провести всестороннее расследование трагедии в Днепре, выявить мотивы стрелка, а также сделать кадровые выводы.