В ночь на 27 января в Днепре солдат срочной службы Нацгвардии Артем Рябчук, осуществляющий охрану завода Южмаш, расстрелял своих сослуживцев и скрылся в неизвестном направлении. Погибли пять человек, в том числе гражданская служащая предприятия. Еще несколько человек получили ранения. Позднее стрелок сдался полиции. Одним из мотивов произошедшего называют неуставные отношения.
«С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнения с должности командующего Нацгвардии», — сказал Балан.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы провести всестороннее расследование трагедии в Днепре, выявить мотивы стрелка, а также сделать кадровые выводы.