Украинский артист Андрей Данилко объяснил, зачем на концерте в образе Верки Сердючки исполнил хит националистов «Батька наш Бандера». Его слова 27 января приводит издание «Страна.ua»

Против простых людей. Данилко сделал жесткое заявление о Майдане © Serecki / wikimedia.org

Данилко заявил, что в его поступке не было какого-либо политического или военного контекста. Подобный окрас его поступку придают люди, которым нечем заняться, пояснил артист.

«Я еще понимаю, если бы я вышел в прямой эфир, или на Майдан и как-то декларировал это. Людям нечем заняться, они любят придумывать и обострять ситуацию. Так как у людей сейчас нет информационного повода и люди любят негатив. Я же давно на сцене выступаю и вижу, настолько не хватает позитива. Мы занимаемся только поднятием настроения в это тяжелое время, когда люди спиваются, не знают, что делать дальше», — сказал певец.

Он отметил, что на момент съемок это была просто популярная песня в интернете и в момент, когда он ее исполнил, не вызывала негатива у зрителей.

«Батько наш Бандера, Украина мать, мы за Украину будем воевать» — таков припев у песни, которую неоднократно уже успели перепеть украинские политики, школьники, священники и т.д.