Украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Серючки исполнил хит украинских националистов «Батько наш Бандера» на съемках «Дизель-шоу». Видео появилось в сети 27 января

После выступления Верки Сердючки с ансамблем на сцену поднялась девочка и протянула артистам цветы. Когда девочка растерялась из-за внимания публики, Данилко решил поддержать ее нестандартным образом. Сердючка. Журналистка назвала неожиданную кандидатуру на роль президента Украины © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«Батько наш Бандера, Украина мать, мы за Украину будем воевать», — торжественно пропел Данилко.

Ему подпели остальные артисты, зрители стали радостно кричать и аплодировать.

Примечательно, что с 2021 года программу «Дизель-шоу» показывают не только на Украине, но и в России, на телеканале «Че».

Ранее песня о Бандере завирусилась в украинском сегменте TikTok, ролики записывали то украинские школьники, то артисты, то священники.

Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов, причастен к многочисленным преступлениям против евреев, поляков и русских в годы Второй мировой войны.