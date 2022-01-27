Зимние Олимпийские игры в китайской столице пройдут с 4 по 20 февраля. Соревнования будут проходить на фоне жестких ограничений из пандемии COVID-19.
«Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз она связана с переправкой боб-саней, на которых будет соревноваться Лида Гунько», — написал Гераскевич.
Дело в том, что власти Китая принимают максимальные усилия, чтобы не допустить проникновения в страну коронавируса, поэтому настаивают, что нужно взять ПЦР-тест с поверхности боба (управляемых саней для бобслея) и всех вещей в контейнере, который привезли с собой украинские бобслеисты. При этом оплачивать дорогостоящую проверку должна Украина.
«Как вы думаете, откуда будут брать мазок?» — сыронизировал спортсмен.
Ранее стало известно, что украинские спортивные чиновники запретили атлетам страны на Олимпиаде делать совместные снимки с соперниками-россиянами и не приближаться к ним, когда те демонстрируют флаг РФ.