Обратный отсчет времени до «войны». Что произойдет во время Олимпиады
Обратный отсчет времени до «войны». Что произойдет во время Олимпиады
© РИА Новости, Анна Раткогло / Перейти в фотобанк
Зимние Олимпийские игры в китайской столице пройдут с 4 по 20 февраля. Соревнования будут проходить на фоне жестких ограничений из пандемии COVID-19. 

«Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз она связана с переправкой боб-саней, на которых будет соревноваться Лида Гунько», — написал Гераскевич. 

Дело в том, что власти Китая принимают максимальные усилия, чтобы не допустить проникновения в страну коронавируса, поэтому настаивают, что нужно взять ПЦР-тест с поверхности боба (управляемых саней для бобслея) и всех вещей в контейнере, который привезли с собой украинские бобслеисты. При этом оплачивать дорогостоящую проверку должна Украина.

«Как вы думаете, откуда будут брать мазок?» — сыронизировал спортсмен.       

 

 

Ранее стало известно, что украинские спортивные чиновники запретили атлетам страны на Олимпиаде делать совместные снимки с соперниками-россиянами и не приближаться к ним, когда те демонстрируют флаг РФ. 