Украинский спортсмен, участник соревнований по бобслею будущей Олимпиады в Пекине Владислав Гераскевич пожаловался на требования китайских организаторов, которые настаивают на проведении дорогостоящего теста на коронавирус у спортивных снарядов и атрибутики, которую делегации везут в КНР. Свой пост Гераскевич опубликовал 27 января в Instagram

Обратный отсчет времени до «войны». Что произойдет во время Олимпиады © РИА Новости, Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

«Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз она связана с переправкой боб-саней, на которых будет соревноваться Лида Гунько», — написал Гераскевич.

Дело в том, что власти Китая принимают максимальные усилия, чтобы не допустить проникновения в страну коронавируса, поэтому настаивают, что нужно взять ПЦР-тест с поверхности боба (управляемых саней для бобслея) и всех вещей в контейнере, который привезли с собой украинские бобслеисты. При этом оплачивать дорогостоящую проверку должна Украина.

«Как вы думаете, откуда будут брать мазок?» — сыронизировал спортсмен.

Ранее стало известно, что украинские спортивные чиновники запретили атлетам страны на Олимпиаде делать совместные снимки с соперниками-россиянами и не приближаться к ним, когда те демонстрируют флаг РФ.