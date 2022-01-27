России нужно не ждать решения проблем в США, а заниматься тем, что она уже декларировала, заявил в интервью Украина.ру политолог-американист Дмитрий Дробницкий

Накануне, 26 января, США передали ответ РФ по гарантиям безопасности. В Париже в это время прошли переговоры советников глав государств — участников «нормандского формата» по ситуации в Донбассе.

В ответе США указывается, что речи о нерасширении Альянса не идет, а по ряду других вопросов, в том числе сокращению ядерных вооружений, они готовы продолжать обсуждение. Ответы ни о чем. Вопросы России к США и НАТО по-прежнему остаются © REUTERS, Alex Brandon

Дробницкий подчеркнул, что России незачем ждать окончания «американских разборок».

«Мы должны заниматься тем, что продекларировали. Мы продекларировали, что у России есть важные интересы в части национальной безопасности, сферы влияния и красные линии, и зайти за них мы никому не дадим. Так и надо действовать», — заявил Дробницкий.

Кроме внешнеполитических интересов, России нужно работать над созданием финансово-экономической системы, добавил политолог. Он отметил, что работа над этим и так уже ведется.

Россиянам нужно обустраивать свое окружение и свою страну, двигаться дальше и ни на кого не оглядываться, заключил Дробницкий.

Полностью прочитать интервью можно здесь.