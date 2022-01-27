Президент Украины Владимир Зеленский 27 января положительно оценил итоги встречи советников лидеров стран «нормандского формата», которые прошли накануне в Париже. Слова главы украинского государства опубликованы на его официальном сайте

«Это новый прорыв», продолжение следует. Чем завершились переговоры «нормандской четвёрки» © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

По словам Зеленского, на сегодняшний день первый приоритет Украины — достижение «стабильной и безусловной тишины» в Донбассе.

«Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги», — сказал он.

В сообщении также говорится, что украинский президент «положительно оценивает факт встречи, ее конструктивный характер, а также намерение продолжить содержательные переговоры через две недели в Берлине».