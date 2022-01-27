Политические советники лидеров РФ, ФРГ, Франции и Украины впервые с 2019 года согласовали совместное коммюнике и выразили надежду через две недели представить конкретные решения для урегулирования конфликта в Донбассе.
По словам Зеленского, на сегодняшний день первый приоритет Украины — достижение «стабильной и безусловной тишины» в Донбассе.
«Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги», — сказал он.
В сообщении также говорится, что украинский президент «положительно оценивает факт встречи, ее конструктивный характер, а также намерение продолжить содержательные переговоры через две недели в Берлине».