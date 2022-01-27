Россия не стремится ни на кого нападать, даже мысль о войне народов России и Украины неприемлема. Об этом заявил на брифинге 27 января заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, передает РИА Новости

«Наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», — подчеркнул представитель МИД.

При этом «заокеанские кураторы» Украины, по словам Зайцева, «намерены твердо придерживаться придуманного ими сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир». Молчанов: Зеленский одумался и испугался войны © СНБО Украины

«Когда же что-то идет не по плану, они начинают искусственно нагнетать ситуацию», — отметил он.

Зайцев добавил, что отношения России и Украины продолжают деградировать из-за линии Киева на дальнейшую конфронтацию с Россией — почти свернуты политические контакты стран, прекращено межпарламентское и межрегиональное сотрудничество.

Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке «вторжения» на Украину. Москва отрицает обвинения и указывает, что под их предлогом Запад снабжает Украину военной техникой и ищет поводы для создания угроз на границах с Россией.