Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев ответил на вопрос, планируется ли эвакуация граждан России с территории Украины. Его слова 27 января приводит РИА Новости

Украина и страны Запада обвиняют РФ в эскалации напряженности вокруг ситуации в Донбассе и даже в планах по оккупации украинской территории. В Кремле неоднократно отвергали эти обвинения. Напротив, утверждает Москва, провокации с последующим наступлением на народные республики Донецка и Луганска может готовить именно Киев.

Повышают ставки до предела: США устроили охоту на российского посла © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Насколько это возможно, всегда готовы [к эвакуации]. Каких-то спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведется с тем, чтобы обезопасить и, насколько это возможно, российских граждан, и сотрудников загранучреждений», — сказал Зайцев.

Ранее ряд государств, в том числе США, Канада и другие, рекомендовали своим дипломатам и гражданам покинуть Украину из соображений безопасности.