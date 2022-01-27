Баскетболист Григорий Коломойский, сын украинского олигарха Игоря Коломойского, вошел в состав киевского клуба «Будивельник», где он теперь числится не только рядовым игроком, но и вице-президентом. Известно это стало благодаря поздравлению с днем рождения в адрес Коломойского-младшего, которое 27 января появилось на сайте команды

Григорию Коломойскому 27 января исполнилось 23 года. В этой связи на официальном сайте киевского клуба появилось поздравительное сообщение.

«Поздравляем с Днем Рождения вице-президента "Будивельника" по баскетбольным операциям Израэля Коломойского. Желаем Израэлю крепкого здоровья, вдохновения и ежедневных профессиональных успехов. Удачи в баскетболе и вне его!», — говорится в тексте.

Несколькими днями ранее профиль Коломойского разместили в списке игроков клуба. Официально о его переходе в «Будивельник» не сообщалось. Там же утверждается, что игрок имеет украинское гражданство. Коломойский обматерил судью после проигрыша баскетбольной команды, в которой играет его сын © скриншот с видео "Радіо Свобода"

Григорий Коломойский родился в 1999 году в Женеве. Учился в Кливлендском университете (США) по специальности «спортивный менеджмент». Играл за университетскую баскетбольную команду. Профессиональную карьеру начал в Израиле, а в 2019 году подписал контракт с клубом «Днепр», которым владеет его отец-олигарх. В прошлом году Коломойский-младший перешел в хорватский клуб «Соник-Пунтамика».

Израэль — вероятно второе имя Григория Коломойского, в иудаизме второе имя дается после обряда обрезания.

В 2021 году США ввели санкции против Игоря Коломойского и его семьи. Его обвиняют в коррупции в бытность его главой Днепропетровской областной госадминистрации в 2014-2015 гг.