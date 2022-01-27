НАТО и США готовы обсуждать с Россией взаимное ограничение ядерных вооружений, в том числе речь может идти о возвращении к ДРСМД, отметило 26 января издание New York Times со ссылкой на ответ НАТО по гарантиям безопасности

В ответе США и НАТО РФ по гарантиям безопасности нет согласия на нерасширение Альянса на восток, но допускается обсуждение сокращения ядерных вооружений, указало издание. Заявление Путина по ДРСМД — фиксация виновника войны © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

«Документы <…> дают ясно понять, что у России нет права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО. Но они открывают дверь для взаимных ограничений на ядерные вооружения средней и малой дальности, включая возрождение ДРСМД», — говорится в статье.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что переговоры по теме РСМД в отрыве от проблематики общей архитектуры стратегической безопасности «вряд ли жизнеспособны».

Участники ДРСМД от июня 1988 года обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

В начале 2019 года США обвинили РФ в несоблюдении Договора о ракетах средней и меньшей дальности и вышли из него в одностороннем порядке. В августе 2019 года соглашение прекратило действовать.