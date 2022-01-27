За агрессивной риторикой о вторжении России на Украину стоят военно-промышленные корпорации, говорится в статье журнала The American Thinker от 26 января

Ранее в ряде СМИ США, в том числе Politico, появились статьи, нагнетающие ситуацию на Украине, в них утверждалось, что Россия «готовит вторжение» и США должны «остановить агрессию». На канале CNN Харьков внесли в состав России © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

«В большинстве статей Politico, которые оправдывали войну с Россией, есть особенность, обратил внимание [журналист] Такер Карлсон. Между основной частью статьи и именем автора находится подпись "Представлено компанией Lockheed Martin"», — говорится в материале.

«Локхид Мартин» — корпорация по производству вооружений, базирующаяся в США. В статье отмечается, что рядом со статьями в Politico обычно размещается рекламный блок истребителя F-35, а производит их как раз «Локхид Мартин».

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.