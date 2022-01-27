Решение о поставках оружия Донбассу на фоне поставок Западом оружия Киеву должно приниматься с учетом целого ряда факторов, в том числе неизвестных, отметил в интервью Украина.ру политолог-американист Дмитрий Дробницкий

Дробницкий отметил, что об эффективности отправки оружия в ЛДНР должно судить министерство обороны и высшее военно-политическое руководство страны. Ищенко: Запад отправляет на Украину оружие, готовясь к тому, что скоро ее не будет ©

«Лично я бы такое решение приветствовал, но оно должно приниматься с учетом целого ряда факторов, в том числе тех, которые нам сейчас неизвестны. Я бы приветствовал и более решительные шаги», — сказал политолог.

Дело в том, что пока американцы демонстрируют готовность к переговорам, Россия обычно не делает никаких резких движений, пояснил эксперт, хотя дипломатическая инициатива сейчас на ее стороне.

«Решение в США не может быть принято, потому что они не решили два ключевых вопроса, а мы должны делать то, что считаем необходимым для нас», — подытожил Дробницкий.

Ранее первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак призвал власти России начать поставки оружия в ДНР и ЛНР для повышения обороноспособности республик перед лицом возможной агрессии со стороны Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства известно об инициативе, но пока реакции на это нет. Кроме того, ранее депутаты от КПРФ предложили проект обращения к президенту о признании ЛНР и ДНР.