Солдат срочной службы Нацгвардии Украины Артем Рябчук, расстрелявший пять человек в ночь на 27 января на заводе Южмаш в Днепре, может быть диверсантом. Такое мнение озвучил секретарь комитета Верховной Рады по безопасности Роман Костенко, пишет издание «Цензор.НЕТ»

Трагедия разыгралась в районе четырех утра. Солдат срочной службы Нацгвардии Артем Рябчук, осуществляющий охрану Южмаша, расстрелял своих сослуживцев и скрылся в неизвестном направлении. Погибли пять человек, в том числе гражданская служащая предприятия. Еще несколько человек получили ранения. Позднее стрелок сдался полиции. О его мотивах пока ничего неизвестно. «Никаких отклонений»: подробности о военнослужащем, устроившем бойню в Днепре © Нацгвардія України

«Ведь я видел его действия, читал в СМИ, что он служил с осени [2021 года], это срочная служба, батальон охраны. Я, как военный человек, который готовил многих бойцов спецназа, вижу, что его действия не присущи срочнику, который служит несколько месяцев. Он подготовлен. Где-то проходил эту подготовку. Возможно, так уже начали в Нацгвардии готовить? Я такого тут еще не видел», — прокомментировал Костенко.

Он не исключил, что Рябчук мог пройти специальную подготовку и был подослан кем-то намеренно. Депутат обратил внимание, что стрелок действовал настолько хладнокровно, так, как не убивают своих врагов на войне.

На трагедию в Днепре отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. В своих соцсетях он призвал правоохранительные органы внимательно изучить все обстоятельства произошедшего, выявить все причины ЧП и сделать кадровые выводы.