Европа неспособна решить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, решения принимаются в Вашингтоне, заявил в интервью Украина.ру политолог-американист Дмитрий Дробницкий

«А что касается "нормандского формата", то пусть пробуют. Но я не верю ни в какой "нормандский формат" и ни в какие Минские договоренности», — сказал Дробницкий.

Он пояснил, что не верит в возможности Европы «хоть что-то реанимировать и довести до конца» — потому что «не может объект вести себя как субъект». Ермак рассказал, что участники «нормандского формата» решили делать с Минскими соглашениями © пресс-служба президента Украины

Поэтому, по мнению политолога, и Россия продолжит тратить деньги на перелеты дипломатов, хотя это ничего не решит.

«Потому что ключевые вопросы решаются там (в Вашингтоне. — Ред.). И европейцы тоже ждут того же самого решения по ФРС и по власти в Вашингтоне», — заключил Дробницкий.

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Накануне, 26 января, США передали ответ РФ по гарантиям безопасности. В Париже в это время прошли переговоры советников глав государств — участников «нормандского формата» по ситуации в Донбассе.

Как заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, по итогам переговоров советники договорились, что, независимо от разночтений по Минским соглашениям у Украины и представителей ЛДНР, перемирие в регионе должно соблюдаться безусловно. Он отметил, что для прогресса в урегулировании конфликта стороны должны прийти к единому видению «Минска».

Ранее в МИД РФ отметили, что Россия не против подключения США к урегулированию ситуации на Украине, если Вашингтон сможет убедить Киев выполнить в полном объеме свои обязательства по Минским соглашениям, включая предоставление особого статуса Донбассу. При этом речи о вхождении США в нормандский переговорный формат не идет.