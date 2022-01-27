Мастер маникюра из Киевской области нарастила почти 10-метровые ногти. Об этом говорится в сюжете ТСН от 26 января

Светятся ногти: названо возможное последствие коронавируса © Flumpster/flickr

«Я увидела, что есть мастера, которые наращивали ноготь в 1,5 метра, и начала интересоваться, а какая была длина самая большая. Оказалось, что больше никто официальный рекорд не устанавливал», — рассказала мастер.

До этого подобный рекорд принадлежал мужчине с ногтями в 121 сантиметр длиной.

На маникюр у мастерицы ушло 12,5 тысячи стразов, полкилограмма геля и больше трех часов работы.

«Ого, да это тянет на Героя Украины», «Каждый по-своему с ума сходит», «Мозги точно не нарастить», «Бедная, как в туалет ходить будет?!», «Лучше бы сиротам помогла», — сыронизировали пользователи в комментариях к видео.