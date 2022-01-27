Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе зафиксировала несколько человек в украинской военной форме на участке разведения сил в районе населенного пункта Золотое. Информацию об этом 27 января распространила пресс-служба Народной милиции ЛНР

Разведение сил в Донбассе началось в 2016 году после подписания рамочного соглашения участниками Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, куда входят Украина, РФ и ОБСЕ. В том же году начался процесс разведения сил в Золотом, который полностью завершился в 2019 году.

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«В населенном пункте Катериновка (подконтрольный Киеву — ред.), в пределах участка разведения (сил и средств — ред.), команда СММ зафиксировала военный джип, который двигался в северо-восточном направлении с тремя невооруженными людьми на борту в украинской военной форме», — говорится в сообщении.

Ранее в ЛНР спрогнозировали, что наступление Киева на республики Донбасса может начаться в ближайшие дни, когда, по данным разведки ополчения, на передовую прибудет главком ВСУ Валерий Залужный.