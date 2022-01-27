Европейским союзникам сложно выстраивать отношения с НАТО из-за ротации кадров Альянса, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру

В заявлениях НАТО и ЕС проявляется несогласованность позиций, кроме всего прочего, это объясняется сменой кадров в НАТО, сказал политолог.

«С кем будут разговаривать европейские союзники? [Генсеку НАТО Йенсу] Столтенбергу-то все равно, он будет главой Нацбанка Норвегии до выборов в США.

Столтенбергу-то все равно, он будет главой Нацбанка Норвегии до выборов в США. Более того, все «пиджаки» НАТО уйдут до конца 2022 года. Погоны американские-то останутся, а все пиджаки уйдут. У них там сейчас ротация. Им вообще все по барабану.

Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20220127/1033163078.html с кем будут разговаривать европейские союзники?-то все равно, он будет главой Нацбанка Норвегии до выборов в США. Более того, все «пиджаки» НАТО уйдут до конца 2022 года. Погоны американские-то останутся, а все пиджаки уйдут. У них там сейчас ротация. Им вообще все по барабану.

Более того, все «пиджаки» НАТО уйдут до конца 2022 года. Погоны американские-то останутся, а все пиджаки уйдут. У них там сейчас ротация. Им вообще все по барабану», — указал Дробницкий.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Накануне, 26 января, США передали ответ РФ по гарантиям безопасности. В Париже в это время прошли переговоры советников глав государств — участников «нормандского формата» по ситуации в Донбассе.

В НАТО отметили, что подготовка ответа РФ координировалась с США и ЕС.

Однако о единстве позиции блоков говорить нельзя. В частности, евродепутат, член комитета по иностранным делам Европарламента Тьерри Мариани заявил, что слухи о «российском вторжении» подогревают прежде всего США и НАТО, а на деле угрозы войны нет. Ранее назвал «агрессию Москвы» нонсенсом уже бывший глава ВМС ФРГ Кай-Ахим Шенбах.