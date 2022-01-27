Президенту Российской Федерации Владимиру Путину известно о предложении поставлять вооружения в Донецкую и Луганскую народные республики, но реакции его пока нет. Об этом заявил 27 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости

Ранее первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак призвал власти России начать поставки оружия в ДНР и ЛНР для повышения обороноспособности республик перед лицом возможной агрессии со стороны Украины. В тот же день аналогичное заявление сделал лидер фракции «Единой России» в Государственной Думе Владимир Васильев. «Единая Россия» обратилась к руководству РФ из-за ДНР и ЛНР © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«Президенту, естественно, прекрасно известно об этом мнении, об этой точке зрения. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является для "Единой России". Сейчас нет какой либо реакции президента на подобные инициативы», — рассказал Песков.

Ранее в ДНР и ЛНР заявили, что Киев готовит новое наступление в Донбассе. Народная милиция ЛНР полагает, что оно может начаться в ближайшие дни. По данным разведки ополченцев, в это время на передовой ожидается визит главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.