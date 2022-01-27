В США сейчас остаются нерешенными два ключевых вопроса - о власти и деньгах, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру

Накануне, 26 января, США передали ответ РФ по гарантиям безопасности. В Париже в это время прошли переговоры советников глав государств — участников «нормандского формата» по ситуации в Донбассе. Ответы ни о чем. Вопросы России к США и НАТО по-прежнему остаются © REUTERS, Alex Brandon

Дробницкий пояснил, почему в отношениях США и РФ до сих пор сохраняется неопределенность.

«Корень всего происходящего находится в Вашингтоне. Там не решены два ключевых вопроса: вопрос о власти и вопрос о деньгах», — подчеркнул политолог.

Он указал, что вопрос оздоровления финансово-кредитной политики США пока не решила Федеральная резервная система Соединенных Штатов во главе с Джеромом Пауэллом. Также сохраняется вопрос о власти — смогут ли демократы провести свой билль об электоральной реформе.

«Если они его не проведут, демократы проиграют выборы в Конгресс 2022 года и с высокой вероятностью проигрывают президентские выборы 2024 года», — отметил Дробницкий.

Поэтому неясно, нужно сейчас договариваться с демократами или предстоит договариваться с республиканцами, пояснил он.

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