Накануне, 26 января, США передали ответ РФ по гарантиям безопасности. В Париже в это время прошли переговоры советников глав государств — участников «нормандского формата» по ситуации в Донбассе.
Дробницкий пояснил, почему в отношениях США и РФ до сих пор сохраняется неопределенность.
«Корень всего происходящего находится в Вашингтоне. Там не решены два ключевых вопроса: вопрос о власти и вопрос о деньгах», — подчеркнул политолог.
Он указал, что вопрос оздоровления финансово-кредитной политики США пока не решила Федеральная резервная система Соединенных Штатов во главе с Джеромом Пауэллом. Также сохраняется вопрос о власти — смогут ли демократы провести свой билль об электоральной реформе.
«Если они его не проведут, демократы проиграют выборы в Конгресс 2022 года и с высокой вероятностью проигрывают президентские выборы 2024 года», — отметил Дробницкий.
Поэтому неясно, нужно сейчас договариваться с демократами или предстоит договариваться с республиканцами, пояснил он.
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