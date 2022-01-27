«Я думаю, что наши друзья-политики [на Западе] нагнетают ситуацию. Это часть переговоров и все хотят поиграть мускулами. <…> Война разворачивается на ТВ и в социальных сетях. Но я не самом деле не думаю, что существует риск такой войны», — сказал мэр в интервью изданию.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
На днях министр обороны Украины Алексей Резников призвал не паниковать и отметил, что разведка не наблюдает фактов, подтверждающих скорое наступление России.