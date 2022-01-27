Мэр украинского Мариуполя (контролируемая Киевом территория Донецкой области) Вадим Бойченко на днях заявил, что не видит признаков «возросшей активности России», передает Financial Times

Украина не нашла подтверждений скорого нападения России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

На днях министр обороны Украины Алексей Резников призвал не паниковать и отметил, что разведка не наблюдает фактов, подтверждающих скорое наступление России.